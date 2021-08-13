سفارة لبنان في الجزائر لأبناء الجالية: للمساعدة في اطفاء الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

ناشدت السفارة اللبنانية في الجزائر ابناء الجالية اللبنانية “تلبية النداءات التي اطلقها الجزائريون على اثر الكارثة التي ألمت بالجزائر، نتيجة سلسلة الحرائق التي اتت على الكثير من الولايات والتي خلفت وللأسف الشديد، خسائر بشرية ومادية كبيرة… تقديم يد المساعدة إلى المتضررين، والوقوف إلى جانب الجهود المبذولة لإهماد النيران”.

وافادت السفارة بأن “عددا من أبناء الجالية بادروا بالتواصل معها، معبرين عن رغبتهم في تنظيم حملة تبرعات عينية لفائدة المتضررين”.