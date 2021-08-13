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ضبط 22 شخصاً مشتبهاً بهم في حرائق الغابات بالجزائر

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الدمام - شريف احمد - ألقي القبض على 22 شخصاً مشتبه بهم بحرائق الغابات في الجزائر، التي اجتاحت 17 محافظة، فيما قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون في كلمة وجهها إلى الشعب الجزائري: إن 22 شخصاً مشتبها بهم يوجدون حالياً في قبضة القضاء من بينهم 11 في محافظة تيزي وزو.

وأوضح أنهم من بينهم 4 في عنابة، والباقي في كل من المدية و جيجل وعين الدفلى، مضيفاً أن التحريات الأمنية مستمرة للقبض على كل الضالعين في إشعال هذه الحرائق، وأن القضاء سيأخذ مجراه في هذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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