إسرائيل تعلن إسقاطها طائرة مسيّرة لـ حزب الله

12 أغسطس , 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الخميس، أنّه أسقط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله.

وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من تصاعد التوتر بين الحزب اللبناني والدولة العبرية على الحدود بين البلدين.

وقال البيان ان الجيش الاسرائيلي أسقط الاربعاء طائرة مسيرة تابعة لحزب الله دخلت الاراضي الاسرائيلية من لبنان.

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي انتهاك لسيادته".

يذكر أنّ إسرائيل قصفت جنوب لبنان الجمعة الماضي ردا على إطلاق صواريخ من البلاد أعلن حزب الله مسؤوليته عنها، وذلك بعد يومين من تبادل إطلاق نار مماثل.