العاهل المغربي يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حرائق الغابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بضحايا الحرائق التي اجتاحت ولايات شمال البلاد، وتسببت بوفاة 69 شخصا، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.



وقال العاهل المغربي في برقية التعزية: ”تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الحرائق المهولة التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر الشقيقة، مخلفة العديد من الضحايا“.

وعبر عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، باسمه الخاص واسم الشعب المغربي معلنا عن ”التضامن المطلق مع الجزائر الشقيقة في هذا الظرف العصيب“.