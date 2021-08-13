شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محادثات الدوحة تدعو لتسريع عملية السلام ووقف الهجمات في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

دعا مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا ودول أخرى، الخميس، إلى تسريع عملية السلام في أفغانستان، باعتبار ذلك ”مسألة ملحة للغاية“، وإلى وقف فوري للهجمات على عواصم الأقاليم والمدن في أفغانستان.



جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب محادثات في قطر، حيث التقى المبعوثون بمفاوضين عن الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان.

وجدد البيان التأكيد على أن العواصم الأجنبية لن تعترف بأي حكومة في أفغانستان ”يتم فرضها من خلال استخدام القوة العسكرية“.