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شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإرسال قوات إلى كابول لسحب أفراد من موظفي سفارتها والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021
تستعد الولايات المتحدة لأن تنشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عديدها في ظل تقدّم حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس.
كذلك، كشف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أنّ واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.