شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإرسال قوات إلى كابول لسحب أفراد من موظفي سفارتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد الولايات المتحدة لأن تنشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عديدها في ظل تقدّم حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس.



كذلك، كشف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أنّ واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.