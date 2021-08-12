شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت تسجيل 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 405442.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ إنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2380 ..مضيفا أنه تم أيضا تسجيل 644 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 395348 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 97.51 في المئة.