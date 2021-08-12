الحوثي يفجر جسرا و3 عبارات في البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران جسرا وثلاث عبارات جديدة في محافظة البيضاء، في محاولة لإعاقة أي تقدم لقوات الشرعية والمقاومة المحلية.

وأكدت مصادر محلية أن عناصر الميليشيات فجروا جسرا يقع بين منطقتي الجريبات الخاضعة لسيطرتها ومنطقة الساحة المحررة الوحيدة من مديرية نعمان أعلى عقبة القنذع، وفقا لوكالة (خبر). وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات قامت بزرع عدد من العبوات الناسفة ونسفت هذا الجسر الهام، بالإضافة إلى تفجيرها 3 عبارات في مديرية الزاهر وعزلة قانية التابعة لمديرية ردمان.

من جهتها، وثقت منظمة الجند لحقوق الإنسان، أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وذكرت منظمة الجند لحقوق الإنسان، في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب (وسط اليمن)، أنها تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في محافظة إب، من قبل الحوثيين.

وقالت «إنها رصدت 745 انتهاكا، خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون، والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها من الانتهاكات التي احتواها التقرير».

وكشف التقرير عن 325 انتهاكا ضد الأفراد تمثلت في 107 حوادث قتل بينهم 5 نساء و12 طفلا، و66 حادثة شروع في القتل بينهم امرأتان و4 أطفال، غالبيتها برصاص ميليشيات الحوثي وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وشملت الانتهاكات ضد الأفراد 103 حالات اختطاف و49 اعتداء على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون. ووثق التقرير 116 جريمة جسيمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال الفترة، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد 112 طفلا غالبيتهم من المهمشين. ورصدت المنظمة 304 جرائم وانتهاكات قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك.

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