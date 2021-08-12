استغاثة أممية للمتضررين بفيضانات السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مفوض العون الإنساني في السودان نجم الدين موسى نداء ناشد فيه كافة المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتأثرين بالسيول والأمطار في مختلف بقاع السودان. ودعا موسى في تصريح، كافة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وأصحاب العمل والرأسمالية الوطنية للتدخل إنسانيا والدعم المادي والعيني استجابة وتخفيفا من حجم الأضرار التي أحدثتها السيول والأمطار وفيضان النيل على المواطنين وممتلكاتهم.



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