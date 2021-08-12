الجيش الليبي يقبض على زعيم داعشي

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وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ، في إيجاز إعلامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إنه «في كمين محكم لوحدات القوات المسلحة والمكلفة بمهام مطاردة عناصر العصابات التكفيرية والإجرامية في منطقة الجنوب الغربي تمكنت من القبض على متطرف تكفيري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي يدعى آدم إبراهيم أحمد سوداني الجنسية وذلك بالقرب من منطقة القطرون في أقصى الجنوب الغربي وتمكن عدد من الإرهابيين من الهروب باتجاه الحدود التشادية».
وأضاف المسماري أن من بين المعلومات التي أدلى بها المقبوض عليه أنه كان يعمل «تحت إمرة أمير إرهابي داخل الأراضي الليبية».
وأشار المسماري إلى أنه «ما زالت عمليات مطاردة الإرهابيين والخارجين عن القانون مستمرة حسب الخطة المعتمدة من قبل غرفة عمليات القيادة العامة».
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