شكرا لقرائتكم خبر 15 قتيلا في هجوم مسلح بالنيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 15 شخصا في هجوم مسلح على منطقة بانيبانغو غرب النيجر بالقرب من حدود مالي. وأوضحت وزارة الداخلية النيجرية في بيان «إن الهجوم شنه عناصر مسلحة استهدفوا أشخاصا يعملون في الحقول في منطقة بانيبانغو، والتي شهدت على مدار سنوات هجمات دامية لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.



كانت هذه تفاصيل خبر 15 قتيلا في هجوم مسلح بالنيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.