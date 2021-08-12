فلسطين: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يخالف موقف بايدن

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وعبرت الرئاسة في بيان عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية جديدة وفقا لما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.
وحذرت من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها «مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو (الموقع عام 1993) الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف».
كما رأت أنها «مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة».
وأشارت إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي «يخالف الموقف الأمريكي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس مايو الماضي، والذي أكد فيه رفض الجانب الأمريكي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب».
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لـ «وقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار»..
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