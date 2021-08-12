شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: مستقبل مصر فى شبابه وتحية للقيادة السياسية الداعم الأكبر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية والتقدير لشباب مصر العظيم في مختلف القطاعات من باحثين ورياضيين ووأصحاب المناصب النيابية والتنفيذية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب، واصفه أياهم بأنهم مستقبل مصر وأمل تقدم بلادنا وازدهارها.

وقالت مدني في بيان لها، إن الشباب المصري كان الوقود لكل التغيرات التي شهدتها مصر على مدار العشر سنوات الماضية، موضحة أنه لولا تضحيات الشباب وثوراتهم ضد الفساد ما كانت مصر وصلت إلى مرحلة الجمهورية الجديدة والتقدم الملموس إلى تعيشه بلادنا هذه الفترة.

وأضافت نائبة التنسيقية، أن القيادة السياسية علمت بقوة الشباب المصري وقدرته على التغيير والتطور، فقدمت له كل الدعم والتمكين والتأهيل من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة وبرامجها الرئاسية المختلفة مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، فأصبح الشباب له تأثير كبير في كافة مؤسسات الدولة مما أنتج فكر جديد متطور، مشيرة إلى أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير دليل على ذلك حيث أنها استطاعت طرح رؤية الشباب وتمكنت من إحداث تغيير في الساحة السياسية بشكل عام والبرلمانية والحزبية بشكل خاص.

ووجهت التحية للقيادة السياسية على دعمها للشباب الذي ظهر منذ تولي الرئيس السيسي لحكم البلاد سواء كان من خلال تأهيل الشباب وتمكينه سياسيًا وتوليته مناصب قيادية، أو من خلال خلق طريق مباشر للتواصل بين القيادة السياسية والشباب من خلال منتديات الشباب التي يحضرها الرئيس بنفسه ويتواصل فيها مع الشباب ويتحاور معهم.