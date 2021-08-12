شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: الرئيس السيسى وضع على رأس أولوياته الشباب وقلدهم المناصب التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب " أقل من 40 عاما" يمثل حوالى 60% من التعداد السكاني لمصر وأن الدولة تعول عليهم في خطط التنمية والاستدامة، مضيفة أن تمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 ووضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية.

وأضافت مرثا محروس فى بيان لها: "وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة، ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات جهود الدولة في تأهيل وتمكين الشباب، فتباينت صور التمكين وثقة القيادة السياسية في أبنائها بعد إهمال دام سنوات وسنوات فنجد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة اجتمع حولها شباب اختلفوا في الطرق وتوحدوا في الأحلام ليظهر من خلالهم تجربة سياسية حركت المياه الراكدة في بحر السياسة وظهر ثماره تجول كلأ في مكانه يصنع دوره عازمين على تحقيق أحلامهم".

وأردفت مرثا محروس: "فرأينا النواب بغرفتيه يتسابقون كيف يقدموا نموذج يقتدي به الشباب وكيف يشاركون في وطن العزة والفخر والكرامة، ونواب محافظين يعملون ليلا نهارا لتنفيذ خطة التنمية الملقاه على كتفيهم من أجل بناء وطن، واستمرارا لرحلة الثقة والتمكين أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة".

ولفتت مرثا محروس الى أن البرنامج يقوم على إطلاع الشباب على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية،إضافة الي المشروعات المقدمة للشباب مثل 10 أفدنة لكل شاب مصري والقروض الميسرة ومصانع ومشاريع متناهية الصغر والسكان الشباب كما وعد الرئيس وأوفي أن يكون لكل شاب فرصة أكيدة في مسكن يوفر له حياة كريمة.

وذكرت مرثا محروس أن كل هذه الصور من تمكين هي ثقة وضعت على كتف كل شاب وأمانة تحملها وعليه أن يستثمرها بكل جهد حتى نري وطن العزة والفخر والكرامة يحيا بشبابها وبسواعدهم.