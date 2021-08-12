بيل جيتس يتعهد بتقديم 5ر1 مليار دولار لمشروعات أمريكية لمكافحة تغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كاليفورنيا - (أ ش أ):

تعهد الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس ورئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية، بتقديم 5ر1 مليار دولار لتمويل مشروعات مشتركة مع الحكومة الامريكية تهدف الى مكافحة تأثير التغير المناخى فى حالة موافقة الكونجرس الأمريكي على خطة للبنية التحتية لتمويل تكنولوجيات تتضمن توفير الطاقة النظيفة.

وذكر موقع "سى إن بى سى" الالكترونى أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بإنشاء بنية تحتية تكنولوجية تصل قيمتها إلى 2ر1 تريليون دولار لم يتم الموافقة عليه بعد من قبل الكونجرس الأمريكى.

وأشار الموقع إلى أن هذه البنية التحتية ستوفر تمويلا قيمته 25 مليار دولار لوزارة الطاقة الامريكية لتبدأ فى إنشاء مشروعات تهدف إلى توفير ونشر تكنولوجيا توفر طاقة نظيفة، بالاضافة الى تبنى برامج استثمارية أخرى تهدف إلى الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى.

وسيتم تقديم التمويل الذى تشرف عليه شركة بيل جيتس للطاقة على مدار ثلاث سنوات فى تنفيذ مبادرات استثمارية تهدف الى تقليل الانبعاثات الحرارية. وتشمل هذه المشروعات الاستثمارية التركيز على مشروعات مثل وقود الطائرات بدون انبعاثات حرارية وتخزين للطاقة لفترة طويلة وانتاج الهيدروجين صديق البيئة وغيرها من تقنيات التقنية المباشرة للهواء من انبعاثات الكربون.

وذكر جيتس فى بيان صحفى اليوم الخميس "انه فى حالة الموافقة على قانون الاستثمار فى البنية التحتيه واعتماده كقانون، فان هذا التعاون مع الحكومة الامريكية سينتج عنه توفير وظائف مباشرة وطويلة الامد فى جميع انحاء الولايات المتحدة الامريكية."