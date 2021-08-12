الجيزة: حملات نظافة وتجريد مكبرة بمركز الواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نفذت محافظة الجيزة، حملات نظافة موسعة بمركز ومدينة الواحات البحرية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة ومستوى النظافة والتجميل بالمركز.

وشملت الحملات، تجريد الأتربة والمخلفات من الشارع الرئيسي طريق مصر الواحات البحرية بالباويطي بداية من مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية حتى البوابة الشرقية بالباويطي بواسطه المكنسه الخاصة بتجريد الأتربة والمخلفات وذلك لرفع كفاءة ومستوى النظافة والتجميل بالباويطي.

وتابعت محافظة الجيزة، وتم العمل في كل من الاتجاهين بالطريق المذكور بعاليه بمتابعة من الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات.