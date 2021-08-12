«الصحة العالمية» تحض الصين على توفير بيانات أولى إصابات «كورونا»

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حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، السلطات في الصين على مشاركة البيانات المتعلقة بالإصابات الأولى لفيروس كورونا المستجد من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء.

وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في بيان بشأن المضي قدماً في التحقيق «ستشمل المراحل التالية من الدراسات فحوصاً إضافية للبيانات الأولية للإصابات المبكرة وللأمصال من الحالات المبكرة المحتملة في عام 2019».

وأضافت أن «مشاركة البيانات الأولية وإعطاء الإذن بإعادة اختبار العينات... لا يختلفان عما نشجع جميع البلدان، بما في ذلك الصين، على دعمه حتى نتقدم في دراسات المنشأ بسرعة ونجاعة».

وتسعى المنظمة إلى معرفة منشأ الوباء الذي لا يزال يتفشى في العالم منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

كانت المنظمة أرسلت فريقاً إلى ووهان زار منشآت عدة في المدينة. لكنه لم يتمكن من تحديد منشأ الفيروس.

وتسبب الوباء في وفاة 4.323.957 شخصاً حتى الآن.

ورغم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا التي أطلقتها دول العالم، لا يزال المرض يتفشى.