تونس تتسلم مزيداً من المساعدات الطبية لمواجهة «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - حطت طائرة عسكرية ألمانية، اليوم الخميس، في مطار تونس قرطاج الدولي محملة بمساعدات طبية لمساعدة تونس في احتواء الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ضمت شحنة المساعدات مستلزمات ومعدات طبية ووحدات اختبار سريع، بحسب بيان صدر عن الرئاسة التونسية.

كانت ألمانيا أرست، في وقت سابق، آلات إنتاج الأكسجين لمساعدة تونس في تلبية احتياجاتها من هذه المادة.

وتعرضت تونس لموجة عاتية من وباء «كورونا» بلغت أقصاها في يوليو الماضي، وتسببت في أعداد قياسية من الإصابات والوفيات، ما دفع المجتمع الدولي إلى إرسال مساعدات عاجلة لا تزال تتدفق على البلاد حتى اليوم.

وقال وزير الصحة علي مرابط، الأسبوع الجاري، إن الوضع الوبائي يتجه إلى الانفراج مع تسجيل تقلص في أعداد المصابين والوفيات.

وتوفي 23310 أشخاص جراء الوباء في تونس، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة.