كورونا في إيران.. الوفيات في ازدياد والمسؤولون يتقاذفون الاتهامات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:24 مساءً - فيما يفتك فيروس كورونا بصحة الإيرانيين، وسط عجز الحكومة الإيرانية عن تدارك حالات التفشي الكبيرة للفيروس في البلاد، يبرز الخلاف جلياً بين المسؤولين الإيرانيين خاصة في وزارتي الصحة والخارجية حول عدم استيراد لقاح كورونا إلى إيران.

فوفقاً لما نقل موقع “إيران إنترناشوال”، فقد دعم مستشار المرشد علي خامنئي وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فيما أشاد الحرس الثوري بوزارة الصحة ومنح جائزة لـ”مقر كورونا”.

وفي رسالة إلى ظريف، شكر علي رضا مرندي، رئيس أكاديمية العلوم الطبية ومستشار المرشد، وزارة الخارجية على جهودها لاستيراد اللقاح.

ووفقًا لما قاله مرندي، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، “كانت الصين مستعدة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في إيران، بل وعرضت لقاحًا مجانيًا على نطاق واسع لهذا الغرض”.

لكنه قال إن “جهود وزارة الخارجية” خلال العام الماضي “لم تكن فعالة في ذلك الوقت، بسبب أولئك الذين يتحدثون في وسائل الإعلام الغربية، ويحرضون الرأي العام باستمرار ضد اللقاحات الصينية والروسية”.

وكان وزير الصحة، سعيد نمكي قال في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي: “لن أسمح بتجربة لقاح لم يجتاز مساره في أي مكان في إيران. نحن نقدم اللقاح الأفضل والأكثر موثوقية، وليس اللقاح الذي يقال إن له آثارًا جانبية ويسبب مشاكل”.

وتأتي رسالة مرندي بعد يوم من إلقاء مسؤولين من وزارتي الصحة والخارجية اللوم على بعضهم البعض لعدم حصولهم على اللقاح.

في البداية، قال علي رضا زالي، رئيس مقر كورونا في طهران، إنهم “لم يسمحوا بشراء اللقاح لأنهم اعتقدوا أنه مكلف”، و”السفراء الإيرانيون لم يسعوا لشراء اللقاحات”.

وردًا على هذه التصريحات، اتهم محمد جواد ظريف ضمنيًا وزارة الصحة برفض عرض أولي لاستيراد 20 مليون لقاح من أوروبا.

وكتب ظريف عن استيراد اللقاح من الصين: “من قال أن شعبنا ليس فئران تجارب؟”

وفي تصريحات مماثلة، قال مرندي وظريف ضمنيًا أن وزارة الصحة عارضت استيراد لقاحات مجانية من الصين، مقابل تجارب “سينوفارم” السريرية في إيران.

وكتب رسول موسوي، مساعد ظريف، ردًا على تصريحات زالي، أن وزارة الصحة “لم تجتذب قرضًا قيمته 150 مليون دولار خصصته الهند من خلال جهود وزارة الخارجية لاستيراد الأدوية”.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه وزير الصحة سعيد نمكي في مشهد، مساء أمس الأربعاء، عن استيراد اللقاح: “أولئك الذين ادعوا أنهم أصدقاء لنا تركونا وسط المسلخ”.

وقال أيضا في اجتماع مشترك مع قادة الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس 12 أغسطس (آب)، “هذا [اللقاح] له أيضا تداعيات، إذا تحدثنا عنها، من شأنها أن تضر ببعض العلاقات”.

وفي الاجتماع ذاته، أشاد حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري بأداء مقر كورونا وسعيد نمكي نفسه، وقدم الجوائز لمسؤولي مقر كورونا وفي وقت سابق، قال مسؤولو وزارة الصحة، مرارًا وتكرارًا، إن روسيا لم تف بالتزاماتها لتصدير اللقاح إلى إيران.

في غضون ذلك، تحدث مسؤولون في وزارة الصحة، مرارًا وتكرارًا، عن استيراد 120 مليون جرعة لقاح منذ تولي حكومة إبراهيم رئيسي السلطة.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء، إنه لا يوجد حظر على “أي علامة تجارية معتمدة مثل “استرازنكا”، و”فایزر” و”مدرنا” وأنه “سيتم استيرادها إذا أمكن”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه علي خامنئي رسميًا حظر اللقاحات البريطانية والأميركية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.

وبحسب وزارة الصحة، تلقى حتى الآن 4.5 في المائة فقط من الشعب الإيراني جرعة ثانية من لقاح كورونا.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن رقم قياسي جديد من وفيات كورونا، وأعلنت عن وفاة 586 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية. وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات في الموجة الخامسة من كورونا.