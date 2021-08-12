اخبار العالم

واشنطن: نعتزم تزويد أكثر من 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا للعراق

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

لقاح

أرسلت الحكومة الأميركية أكثر من 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا للعراق اليوم الخميس.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية سترسل أكثر من 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا للعراق اليوم الخميس، على أن تصل بعد غد السبت.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن تعتزم تزويد العراق بعدد 503100 جرعة من لقاح “فايزر-بيونتك” في إطار برنامج “كوفاكس” العالمي لمشاركة اللقاحات.

وفي الأسبوع الماضي خصصت الولايات المتحدة أكثر من 110 ملايين جرعة من لقاحات كورونا للتبرع بها في إطار المشروع الدولي المذكور.

وعلاوة على مبلغ ملياري دولار تبرعت بها لبرنامج “كوفاكس”، قالت الحكومة الأمريكية إنها ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح “فايزر- بيونتك” لتوزيعها على دول الاتحاد الإفريقي و92 من الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا