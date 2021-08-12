الأرجنتين تبدأ توزيع الجرعات الأولى للقاح "سبوتنيك-في" المضاد لكورونا والمنتج محلياً

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

بدأت الأرجنتين، الخميس، توزيع الجرعات الأولى للقاح "سبوتنيك-في" المضاد لكورونا والمنتج محلياً بالاستعانة بمكون أساسي قدمته روسيا.



وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، إنه تم إنتاج أكثر من 1.14 مليون جرعة في المختبر الأرجنتيني الخاص "ريتشموند" من مستضدات قدمها معهد "جاماليا" الروسي.

وبخلاف اللقاحات الأخرى، يتكون "سبوتنيك-في" من جرعتين مختلفتين غير قابلتين للتبديل.

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي موّل إنتاج اللقاح أنه من المتوقع أن تنتج مختبرات "لابوراتوريوس ريشموند" مليوني جرعة إضافية في أغسطس/آب.

ورغم أن الأرجنتين بدأت حملة التحصين في 29 ديسمبر/كانون الأول مع إعطاء الأولوية لتلقيح أكبر عدد بالجرعة الأولى، فإن التأخير في تسليم الجرعات الثانية من "سبوتنيك-في" جعلها تلمّح في يوليو/تموز إلى احتمال "فسخ العقد".

وخوفاً من وصول المتحورة "دلتا" الأشد عدوى، بدأت البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي إعطاء جرعات ثانية من لقاح "موديرنا" أو "أسترازينيكا" للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من "سبوتنيك-في".