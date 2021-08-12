الحكومة الأمريكية ترسل نصف مليون جرعة لقاح كورونا للعراق

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية سترسل ما يزيد عن 500 ألف جرعة لقاح ضد كورونا إلى العراق، الخميس، على أن تصل بعد غد السبت.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف النقاب عن هذه الخطط للمرة الأولى في يوليو/تموز خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض اتفقا فيه على أن تنهي الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية 2021.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تعتزم تزويد العراق بعدد 503100 جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" في إطار برنامج كوفاكس العالمي لمشاركة اللقاحات.

وفي الأسبوع الماضي، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 110 ملايين جرعة للتبرع بها وشحنها لجميع أنحاء العالم.

وعلاوة على مبلغ ملياري دولار تبرعت به لبرنامج "كوفاكس"، قالت الحكومة الأمريكية إنها ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" لتوزيعها على الاتحاد الأفريقي و92 من الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة.