شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يكشف سبب صعوبة مواجهة الحرائق بالطرق التقليدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن أغلب الحرائق كانت من فعل "أيادي إجرامية"، مشيراً إلى أن الحرائق الحالية لم نشهد مثلها منذ سنوات، موضحاً أن التضاريس في مناطق الحرائق، تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية.

وقال تبون: ألقينا القبض على أشخاص يشتبه بافتعالهم للحرائق، وسنواجه بكل الطرق كل من يحاول زرع الفتنة بين الشعب والدولة.

وأوضح أن منطقة "تيزي وزو"، هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق لافتا إلى أن صور الحرائق التي شوهدت مهولة، مبينا أن طائرتان من فرنسا وصلتا لإطفاء الحرائق ومثلهما تصلان غداً من إسبانيا.

ولفت إلى أن "دول أوروبية تبذل المساعدة الآن في إطفاء الحرائق بعد أن خفت الحرائق في أوروبا، خاصة أننا اتصلنا بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق".