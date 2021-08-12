شكرا لقرائتكم خبر عن 555 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 405442، في حين تم تسجيل حالتي وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 2380.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 223 حالة تتلقى الرعاية الصحية، مبينا أن حالات الشفاء سجلت 644 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 395348 حالة.