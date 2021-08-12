التعادل السلبي ينهي لقاء منتخبنا الوطني مع نادي اتلتيكو

وكان هذا لقاء الودي الأول لأسود الرافدين في معسكرهم المتواصل لـ10 أيام في مدينة ملقه بقيادة الهولندي ديك ادفوكات المدير الفني الجديد، وذلك في إطار الإستعداد لمرحلة الحسم المؤهلة لمونديال 2022.

ويتضمن برنامج المباريات الودية لمنتخبنا في معسكره الإسباني الحالي، تجربة مع فريق العربي القطري، الأحد المقبل، قبل الانتقال إلى معسكر آخر في تركيا من المتوقع أن يشهد خوض أكثر من مباراة ودية، تحضيرا لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في 2 ايلول في أولى مبارياته في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب منتخبنا الوطني، منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران.

