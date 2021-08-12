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بريطانيا ترسل قوات إلى أفغانستان لإجلاء رعاياها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الخميس، أنها تعتزم إرسال قوات إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء رعاياها.

وفي وقت سابق، أعنلت الولايات المتحدة استعدادها لإرسال قوات إضافية إلى مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عددها في ظل تقدم حركة طالبان.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس النقاب عن أن واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.

أضاف "نريد تقليص وجودنا المدني في كابول في ضوء تطور الوضع الأمني".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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