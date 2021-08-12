وزير داخلية إيران متورط في تفجيرات بوينوس أيرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الحكومة الأرجنتينية قرار الحكومة الإيرانية تعيين أحمد وحيدي في منصب وزير الداخلية، أحد المتهمين في تنفيذ الاعتداء بالقنبلة ضد المركز اليهودي في بوينوس أيرس في عام 1994، والذي أوقع 85 قتيلا.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان» تعرب الأرجنتين مجددا عن إدانتها الشديدة لتعيين أحمد وحيدي في منصب وزاري في إيران»، وأضافت «تعلن حكومة البيرتو فيرنانديز أن تعيين أحمد وحيدي لتولي منصب في الحكومة الإيرانية، وتحديدا وزارة الداخلية، يشكل إهانة للقضاء الأرجنتيني ولضحايا الاعتداء الإرهابي ضد الجمعية الإسرائيلية - الأرجنتينية».

وذكرت وزارة الخارجية أن تعيين وحيدي وزيرا للدفاع منذ أغسطس 2009 أثار قلقا كبيرا لدى الحكومة الأرجنتينية ويستحق أشد الإدانات.

ووحيدي أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الملاحقين من القضاء الأرجنتيني الذي يتهمه بالضلوع بدور أساسي في اتخاذ القرار والتخطيط للاعتداء الذي وقع في 18 يوليو 1994.

وأصدرت شرطة الإنتربول بحقه مذكرة توقيف دولية، وفق البيان. لكن، وبعد 27 عاما على الاعتداء، لم يتم توقيف أي شخص.

ودعت الأرجنتين الحكومة الإيرانية الجديدة إلى «التعاون كليا» ليحاكم الأشخاص المتهمون من القضاء الأرجنتيني «أمام المحاكم المختصة» في هذا البلد حيث لا ينص القانون على محاكمات غيابية.