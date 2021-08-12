شكرا لقرائتكم خبر 87 مليون بريطاني تحصنوا من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرج للأنباء أمس، أنه تم إعطاء إجمالي 87 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة أمس، يقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 186 ألفا و820 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 33 أسبوعا، وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 18ر6 مليون حالة، والوفيات 130 ألفا و921 حالة، وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و27 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.