شكرا لقرائتكم خبر 87 مليون بريطاني تحصنوا من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب البيانات المعلنة أمس، يقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 186 ألفا و820 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.
وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 33 أسبوعا، وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 18ر6 مليون حالة، والوفيات 130 ألفا و921 حالة، وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و27 أسبوعا.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
كانت هذه تفاصيل خبر 87 مليون بريطاني تحصنوا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.