شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: "تنسيقية الأحزاب" تجربة متكاملة فى إشراك الشباب بالعمل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تجربة متكاملة فى إشراك الشباب العمل العام، وأنها نموذج تتبناه الدولة المصرية فى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية.

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم دائما بدعم الشباب على المشاركة السياسية والحوار بين كل الآراء، وأن التنسيقية لديها فكرة للمنظمات الحوارية، وكل حزب يرسل مجموعة من الشباب للتدريب والتأهيل.

ويحتفل العالم اليوم 12 أغسطس، بيوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية (18 ـ 29) سنة، بلغ 20,6 مليون نسمة، طبقا لتقديرات السكان عام 2020.

وتابعت: "يحل اليوم العالمي للشباب هذا العام، في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل".