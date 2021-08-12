‏الارياني: ما عجزت ‎مليشيا الحوثي عن تحقيقه في مأرب عبر الحرب لن تنتزعه بالمراوغات السياسية

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان شروط مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لوقف عدوانها البربري واستهدافها الممنهج للمدنيين في محافظة ‎مأرب تكرار لنقاط اعلنها المدعو مهدي المشاط قبل تصعيدها العسكري الواسع نهاية العام الماضي".



وأضاف معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان النقاط التي نشرت في 21 سبتمبر 2020م رفضتها في حينه السلطة المحلية ومشائخ وقبائل وابناء محافظة مأرب وكل الشرفاء في اليمن"‏.

واشار الارياني، الى ان تلك النقاط التي رفضت في أوج حشد مليشيا الحوثي لعناصرها وسلاحها الثقيل نحو مأرب، لن تمر الان وقد دفن الجيش والمقاومة وقبائل مأرب الابطال عدتها وعتادها في جبال وصحاري وسهول ووديان المحافظة ومرغوا أنفها في التراب، وان ما فشلت المليشيا في تحقيقه عبر الحرب لن تنتزعه اليوم بألاعيب ومراوغات سياسية‏.

واكد الارياني، ان اطروحات مليشيا الحوثي تؤكد بعدها الكامل عن طريق ونهج السلام ومتطلباته، ومحاولاتها تجزأة الأزمة والحل، بما يتلاءم مع مخططاتها العسكرية على الارض، ورفضها للسلام الحقيقي الذي ينهي الحرب في كامل اليمن ويضع حدا للماساة الانسانية، ويمنح كل اليمنيين حقهم في الحياة بشكل طبيعي‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود ودعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام وفق المرجعيات الثلاث، والذي ينهي مأساة الحرب ويؤسس للمستقبل الذي يستحقه اليمنيين.