شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار الذهب في العراق مساء اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

صعدت أسعار الذهب في العراق، مساء اليوم الخميس، 12 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا بفعل تراجع الدولار.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، خلال تعاملات الخميس، ليصل إلى مستوى 82,139 ألف دينار (56.31 دولار)، مقابل نحو 81.973 ألف دينار (56.17 دولار) في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق)، الخميس، ليصل إلى مستوى 71,873 ألف دينار (49.27 دولار)، مقابل 71.728 ألف دينار (49.15 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، خلال التعاملات المسائية من يوم الخميس، ليصل إلى مستوى 61,605 ألف دينار (42.23 دولار)، مقابل 61.481 ألف دينار (42.13 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47,915 ألف دينار (32.85 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 41,070 ألف دينار (28.16 دولار).

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، الخميس، نحو 2 مليون و554 ألفا و527 دينا (1751 دولار)، مقابل 2.549 مليون دينار (1747 دولارا) أمس الأربعاء.

وجاء سعر الجنيه الذهب في العراق، مساء الخميس، عند مستوى 574 ألفا و988 دينار (394.19 دولار)، مقابل 573.828 ألف دينار (393.2 دولار) في ختام تعاملات أمس.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ انحسرت المخاوف بشأن تقليص مبكر للدعم الاقتصادي بعد أن كشفت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اعتراه الفتور في يوليو/تموز الماضي مما دفع الدولار للانخفاض.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1753.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ السادس من مايو أيار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1756.30 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن زيادات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأت في يوليو/ تموز الماضي، بيد أنها ظلت عند أعلى مستوى في 13 عاما على أساس سنوي.

في غضون ذلك، يبحث عدد آخذ في النمو من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي كيف ومتى يجب عليهم البدء في تقليص المشتريات الهائلة للأصول في حقبة الجائحة.

وبينما يُعتبر تعافي سوق العمل معيارا مهما لمجلس الاحتياطي لكي يقلص برنامجه لشراء الأصول ويرفع أسعار الفائدة، فإنه يرى أن الضغوط التضخمية الحالية مؤقتة.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم. لكن المعدن الأصفر شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

في الوقت ذاته، تماسك مؤشر الدولار دون أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الذي بلغه أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 23.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.4% إلى 1013.23 دولار وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2639.56 دولار.