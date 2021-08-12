قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بإنهاء مهام والي بنزرت

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، أمرا رئاسيا بإنهاء مهام والي بنزرت محمد قويدر.



وأصدر الرئيس قيس سعيد أيضاً، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بنزرت، وأدى الأخير اليمين أمامه.

وقال الرئيس التونسي في كلمة له، إن "هناك بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بألسنتها"، مؤكدا أن "البعض يريد إحراق الغابات والحقول وستتصدى لهم قواتنا العسكرية والأمنية".

وشدد قيس سعيد على أن "الشعب (التونسي) يريد تطهير البلاد من كل المفاسد التي علقت بها على مر العقود، وهذا التطهير سيتم بالقانون".

وأمس الأربعاء، قال الرئيس التونسي: "لسنا من دعاة الانقلابات وإنما ندعو إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

وأضاف سعيد أنه "لا مستقبل لبلادنا إلا بتربية سليمة ترسّخ قيم الحرية وتحصّن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف".

وتابع حديثه قائلا:" هناك دول داخل الدولة التونسية ولكن يجب أن نتصدى لها حتى يستتب العدل في جميع أركان البلاد".