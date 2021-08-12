شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في أوريغون الأمريكية بسبب موجة الحر الشديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ولاية أوريغون الأمريكية حالة الطوارئ بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت الولاية بعد أسابيع من موجة حر سابقة وسلسلة من الحرائق المدمرة.

وقالت حاكمة ولاية أوريغون كيت براون في بيان صادر اليوم : إن الولاية تواجه موجة حرارة شديدة أخرى، ومن الضروري أن تكون لدى الجهات الحكومية الموارد اللازمة للمساعدة في الحفاظ على سلامة وصحة السكان، داعيةً سكان الولاية لاتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وبدأت حالة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل 20 أغسطس، فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المقاطعات بالولاية.