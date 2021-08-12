شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: المؤسسات اللبنانية غير جاهزة لتداعيات رفع الدعم عن المحروقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنانحسان دياب اليوم الخميس أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن

المحروقات منفرداً، مشيرا إلى أن البلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وقال دياب ، خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم حسبما نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على "تويتر" ، إن "هذه التداعيات ستطال كل شيء لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد

وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين".