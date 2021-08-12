سامسونغ تصمم شريحة جديدة للساعات الذكية

11 أغسطس , 2021

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن معالج Exynos W920، وهو معالج جديد مصمم خصيصًا للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. يحتوي المعالج الجديد على مودم LTE مدمج وهو أول شريحة بحجم 5 نانو متر، مصممة للأجهزة القابلة للارتداء.

تتميز الشريحة الجديدة بنواة Cortex-A55 المزدوجة، ووحدة معالجة الرسومات Mali-G68، ومعالج Cortex-M55 المخصص للشاشات التي تعمل دائمًا والمصممة لتقليل استهلاك الطاقة.

وتدعي الشركة أن الشريحة الجديدة تقدم تحسناً بنسبة 20٪ في أداء وحدة المعالجة المركزية، وأنها أصغر حزمة متوفرة حاليًا في السوق للأجهزة القابلة للارتداء.

وفي بيانها الصحفي، قالت سامسونع إن الشريحة الجديدة ستدخل في تصميم ساعة غالاكسي القادمة التي سيتم الإعلان عنها في حدث سامسونغ.

من المحتمل أن تكشف سامسونغ أيضاً عن أحدث برامجها للساعات الذكية التي ستتميز بتغييرات عديدة مثل تحسين كفاءة البطارية وتحسين تتبع الصحة واللياقة البدنية، وواجهة أكثر انفتاحًا، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.