مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع ألمانيا في مجال الهيدروجين

11 أغسطس , 2021 ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي وافق الثلاثاء على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة في مجال الهيدروجين. وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر قد قال الاثنين إن الشركة تتطلع إلى اتفاقات لشراء الهيدروجين في أسواقها الرئيسية لزيادة إنتاجها وإنها ترى إمكانات قوية للنمو.

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