تصفية قيادي مليشياوي بارز غربي طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل قيادي مليشياوي بارز داخل سيارته في مدينة العجيلات غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية أن القيادي المليشياوي طارق محمود قلية المعروف بـ"الوزة" تعرض لعملية تصفية الخميس في سيارته بمدينة العجيلات.



وأوضحت المصادر أنه تم العثور على جثة "قلية" وبها آثار عدة أعيرة نارية –من مسافة قريبة- في الصدر، وإحداها في الرأس بداخل مركبته قرب أكاديمية الدراسات البحرية في منطقة صياد بقرية جنزور السياحية غربي طرابلس.

والقلية هو قيادي مليشياوي بارز من مدينة العجيلات في الغرب الليبي وينتمي لمليشيا "لواء المحجوب" الموالي لأنقرة.

وكان "الوزة" سجين سابق لدى مليشيا الردع بتهم تتعلق بالخطف والحرابة وأفرج عنه في فبراير /شباط 2016 ، بعد تدخل شخصيات قيادية عدة في ميليشيات طرابلس، كما سبق وشارك في القتال ضد الجيش الليبي 2019.

وشهدت مناطق الغرب الليبي في الفترة الأخيرة عمليات تصفية وقبض عدة ضد قيادات من المليشيات التي كانت تقاتل لصالح حكومة فايز السراج خاصة في العجيلات، والزاوية، وضواحي طرابلس، لمحو تاريخهم الإجرامي مع مطالب دولية بحل المليشيات.

كما تتعدد عمليات الاشتباكات بين المليشيات في إطار حرب النفوذ والسراع على السلطة والسيطرة.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.



ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها.

وسبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

واختطفت مليشيات العاصمة الليبية طرابلس، رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا فرج الفريطيس أثناء زيارته للعاصمة.