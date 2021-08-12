الجيش الإسرائيلي يسقط "مسيرة" تابعة لحزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إسقاط مسيرة تابعة لمليشيات حزب الله بعد اجتيازها الحدود من لبنان.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدت قواتنا أمس، مسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها".



وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث".



وشدد أدرعي على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية".

والثلاثاء، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن حزب الله يعرض سيادة واستقرار لبنان للخطر بهجماته الصاروخية ضد إسرائيل.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر الشديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الاتهامات بالمسؤولية عن حالة التوتر، التي أعقبت إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه تل أبيب.

وكان آخر توتر بين حزب الله وتل أبيب منذ حرب 2006، وقع في 2019، حين استهدفت مليشيا الحزب آلية عسكرية إسرائيلية.