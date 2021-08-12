العاهل البحريني يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا الحرائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، تعازيه للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدة ولايات وراح ضحيتها العشرات من الضحايا.

وبحسب وكالة أنباء البحرين فإن العاهل البحريني أعرب في برقية عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس الجزائري ولأسر الضحايا.

وشهدت الجزائر في الأيام الأخيرة حرائق مهولة وغير مسبوقة للغابات بـ18 محافظة كاملة، خلفت 65 قتيلا بينهم 28 عسكريا في حصيلة أولية، وسط استمرار جهود الجيش والدفاع المدني لإخماد النيران وإنقاذ مئات العائلات التي حاصرتها النيران وأتت على منازلها ومحاصيلها الزراعية.

والخميس، أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، على وجود "أدلة تثبت أن الحرائق التي اندلعت بالعديد من الولايات كانت بفعل فاعل".

وأعلن تبون الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم على خلفية مقتل عشرات المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات.

وكان عبدالقادر عميروش النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، كشف، الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق بالمنطقة إلى 69 منهم 28 عسكريا.