شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل: برامج تأهيل الشباب أنتجت لغة سياسية شبابية جديدة ورؤى مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجارب برامج تأهيل الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنتجوا لغة سياسية شبابية جديدة ورؤى مختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح المجال أمام تمكين الشباب، وأنه أصبح هناك ممارسة فعلية للشباب قبل تمكين الشباب.

وتابع أنه قبل ذلك كان هناك تمكين للشباب دون خبرات وهذا يؤدى إلى فشل القيادة، ولكن اليوم نجد أن الشباب تمكن بعد تخطى العديد من برامج التأهيل حتى يكون مؤهل للقيادة دون مواجهة أى صعوبات.