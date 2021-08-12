هل تغلق شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، موقف الشواطئ العامة والمفتوحة، بالتزامن مع تصريحات الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط خاصة على السواحل الشمالية، لمتوسط يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وهو غير مناسب للنزول إلى أعماق البحار على مدار ثلاثة أيام مقبلة.

وقال رشاد في تصريح لـ"الخليج 365": "لا نية لإغلاق الشواطئ العامة والمفتوحة في محافظة الإسكندرية أو الساحل الشمالي، طالما يوجد استقرار في حالة البحر المتوسط".

وأكد رئيس السياحة و المصايف بالإسكندرية، أن الوضع العام حتى الآن في شواطئ عروس البحر المتوسط مستقر ولا داعي للإغلاق، وهناك متابعات مستمرة طول الوقت".

وفي سياق متصل، قال توني غزال، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة، إن الشواطئ الخاصة في الفنادق والمنتجعات السياحية، تعمل بشكل طبيعي ولا داعي لإغلاقها نتيجة الحديث عن ارتفاع الأمواج خلال الأيام المقبلة.

وأوضح غزال لمصراوي، أن الوضع الآن مستقر في الشواطئ المذكورة أعلاه، ولم يرد للغرفة قرارًا وزاريًا بغلقها، كون الموقف على ما يرام، مشيرا إلى أن الغرفة ملتزمة بأي قرار وزاري يصدر في هذا الشأن.

وأوضح غزال لمصراوي، أن الوضع مستقر في الشواطئ المذكورة أعلاه، ولم يرد للغرفة قرارا وزاريا بغلقها، وليس هناك ما يدل على ارتفاع الأمواج والموقف على ما يرام، مشيرا إلى أن الغرفة ملتزمة بأي قرار وزاري يصدر في هذا الشأن.

وتابع غزال: "لم نرصد في في الشواطئ الخاصة حتى الآن ارتفاعا لموج البحر، وحالة البحر بها مستقرة، وتعمل بشكل طبيعي وتستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية الرواد"

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط خاصة على السواحل الشمالية، لمتوسط يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وهو غير مناسب للنزول إلى أعماق البحار وهذا سيكون على مدار ثلاثة أيام مقبلة.

ونصحت إيمان في تصريحات تلفزيونية:"المصيفين مراعاة ذلك حتى لا تحدث حالات غرق لا قدر الله.. أما عن الطرق والشبورة فإنها ستنقشع في وقت مبكر جدا ولا تعوق حركة المسافرين".