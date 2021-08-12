صور.. وكيل "صحة الشرقية" يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا في مستشفى الصنافين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الصنافين التخصصي بمركز منيا القمح، لمتابعة عمل الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمحافظة الشرقية.

قال وكيل الوزارة إن الفرق الطبية تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عامًا فأكثر، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيرًا عليهم من مشقة السفر.

كما تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات.

وأكد "مسعود" أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.