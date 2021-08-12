مقتل 17 مسلحا في هجوم ببوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - واجادوجو - (أ ش أ):

أعلنت مصادر أمنية وحكومية في بوركينا فاسو مقتل 17 مسلحا بالإضافة إلى 5 من عناصر ميليشيا الدفاع المدني التي تقاتل إلى جانب الجيش في هجوم بشمال البلاد.

وقال مسئول حكومي في تصريحات أوردتها إذاعة (مونت كارلو الدولية) مساء اليوم /الخميس/ إن مسلحين وصلوا على متن نحو عشرين دراجة نارية هاجموا معسكرا" لميليشيا الدفاع "في بيلاكوكا" في منطقة الساحل بشمال بوركينا على الحدود مع مالي والنيجر.

وأضاف أن المتطوعين صدوا الهجوم ما أدى إلى مقتل 17 إرهابيا و مقتل 5 من أعضاء الميليشيا خلال الهجوم".

وتشهد بوركينا فاسو ، هجمات منذ 2015 من قبل جماعات مرتبطة بنتظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.