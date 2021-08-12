انشطار سفينة شحن في اليابان

وأظهرت لقطات جوية الجزء الخلفي من السفينة «كريمسون بولاريس» بعد انفصاله، وهو يغرق وقربه الجزء الآخر وهو مائل قليلاً في الماء. وقال متحدث باسم خفر السواحل طلب عدم الكشف عن هويته إن السفينة «جنحت أمام ميناء هاشينوهي» الواقع في محافظة أوموري في شمال شرق البلاد.
وهرعت على الفور ثلاث دوريات وثلاث طائرات، إلى الموقع عند وقوع الحادث، وأوضح المتحدث أنه «تم إنقاذ طاقم العمل المؤلف من صينيين وفلبينيين».
ولفت في الوقت ذاته، إلى أن وقوداً تدفق من السفينة على مسافة امتدت لنحو 24 كلم، من دون معرفة التأثير البيئي في الوقت الحالي. وقال إن السلطات حاولت احتواء التسرب النفطي، لكنها فشلت في نشر طوق حول السفينة.
وأشار الى أن الدوريات ستعمل طيلة الليل لتجنب الاصطدامات، موضحاً أنه لا معلومات لديهم عن تورط سفينة أخرى في الحادثة.
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