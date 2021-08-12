طالبان تستولي على ثالث كبرى مدن أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - استولت حركة طالبان، اليوم الخميس، على ثالث كبرى المدن في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى موجود في المكان.

وقال المصدر إنّ طالبان "استولت على كل شيء" في مدينة هرات، موضحا أن القوات الأفغانية شرعت في الانسحاب إلى قاعدة عسكرية في بلدة "غزارة" القريبة، وذلك بهدف "تجنب مزيد من الأضرار في المدينة".

كانت الحركة استولت، في وقت سابق اليوم الخميس، على مدينة غزنة الاستراتيجية، التي تبعد 150 كيلومترا فقط عن العاصمة الأفغانية كابول.

ومع سقوط غزنة، أصبحت الحركة تسيطر على أكثر من ربع عواصم ولايات أفغانستان.

وشهد تقدم الحركة أعمال عنف مثل القتال الضاري الذي دار في مدينة قندهار، معقلها وثاني أكبر مدينة أفغانية.

وقال مصدر أمني غربي إن مداخل العاصمة كابول اكتظ بالفارين من العنف المحتدم في مناطق أخرى هذا الأسبوع.