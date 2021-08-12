إسرائيل تفتتح رسمياً مكتب اتصال في المغرب

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، رسمياً مكتب اتصال لبلاده في العاصمة المغربية الرباط، بمناسبة زيارته إلى المغرب.

وقال لبيد على «تويتر»: «هذه لحظة تاريخية. لقد افتتحنا الممثلية الإسرائيلية بالمغرب»، إثر حفل الافتتاح الذي حضره الوزير المنتدب في الخارجية المغربية محسن الجزولي.

إثر ذلك، أعلن لبيد، على «تويتر»، أنه سلم نظيره المغربي ناصر بوريطة رسالة من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يدعو فيها الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وجّه دعوة مماثلة للعاهل المغربي، في أعقاب توقيع اتفاق بين البلدين برعاية أميركية أواخر العام الماضي.

وهنأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تغريدة على «تويتر»، البلدين بمناسبة افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وصل لبيد إلى المغرب، أمس الأربعاء، في زيارة وصفها بـ«التاريخية»، وأجرى مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أعلن على إثرها توقيع اتفاقية لاستحداث آلية تشاور سياسي بين البلدين، وأخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والخدمات الجوية.