اليمن.. مؤتمر صحفي بالمكلا لإشهار "منصة شباب وعي" (صور)

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أقيم بمدينة المكلا يوم أمس مؤتمر صحفي لإشهار " منصة شباب وعي" التابعة لمؤسسة وعي، لهدف التعريف عن المنصة ورؤيتها الاستراتيجية وقصص النجاح التي حققتها.



وافتتح المؤتمر الصحفي الاعلامي عبدالله برعيه المنسق الإعلامي بالمنصة، موضحاً المحاور التي سيتم تداولها خلال المؤتمر، وأسباب انقعاد المؤتمر.

وأكد الأستاذ عمر باراس رئيس مؤسسة وعي أن منصة شباب وعي تهدف لتعزيز قدرات الشباب بالعمل السياسي وإشراكهم وربطهم بصناع القرار وتوصيل صوتهم بشكل مباشر وتوفير لهم مساحة حرة لطرح آرائهم وإيصال صوتهم.

وأضاف باراس بأن المنصة تسعى بشكل أساسي إلى محاربة الشائعات والمغالطات في الواقع الحقيقي الذي تسوده الصراعات السياسية على مستوى اليمن بشكل عام ومحافظة حضرموت بشكل خاص.

وقدم الأستاذ عمر باراس موجزاً حول ماقدمته المنصة خلال الفترة الماضية من تعزيز لقدرات الشباب وإشراكهم بالعملية السياسية ولتعزيز قدراتهم في القرارات الأممية (2250-1325) بإستهداف الكثير من الشباب بالمحافظات الشرقية (حضرموت- شبوة- المهرة- سقطرى)، وتنفيذ العديد من الجلسات الدولية عبر الزوم.

وفيما استعرضت الأستاذ غادة العمودي رئيس منصة شباب وعي، آلية إنشاء المنصة والخطوات التي اتبعتها إدارة المؤسسة والمنصة في تشكيل الهيكلة الإدارية وحوكمة المنصة ووضع رؤيتها الاستراتيجية وتدريب الشباب، والاستعانه بخبراء وإستشاريين.

وفي ختام المؤتمر قدم الحاضرون من الإعلاميين والصحفيين مراسلي القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإخبارية بعض الأسئلة وتمت الإجابة عنها.