شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائري: الحرائق اندلعت بفعل فاعل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن اليوم إن الحياة ستعود إلى طبيعتها في المحافظات التي تضررت بفعل الحرائق التي تجتاح غاباتها منذ الاثنين الماضي.

وأوضح بن عبدالرحمن على هامش زيارة إلى محافظة تيزي وزو التي تبعد عن الجزائر العاصمة 120 كلم شرقا، للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق، أن الحكومة ستمنح يد العون لجميع المواطنين من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها رغم حقد الحاقدين وإجرام المجرمين.

وكشف أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحرائق اندلعت بفعل فاعل وبأيدٍ إجرامية.