"كورونا المتحور" يدخل ممثل خامنئي بالحرس الإيراني في غيبوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدخل فيروس كورونا "المتحور"، رجل الدين المتشدد عبد الله حاجي صادقي ممثل المرشد علي خامنئي في قوات الحرس الثوري، في حالة غيبوبة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، إن صادقي البالغ من العمر 61 عاماً دخل في غيبوبة جراء إصابته الشديدة بفيروس كورونا المتحور، مشيرة إلى أنه "يرقد في مستشفى بقية الله في طهران التابع للحرس الثوري منذ الليلة الماضية".



فيما قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري، إن "عبد الله حاجي صادقي لم يدخل في غيبوبة وإنه يخضع للعلاج في مستشفى بقية الله بطهران"، مضيفة إن حالته الصحيحة تتحسسن.

وعبد الله حاجي صادقي هو عضو في الحرس الثوري منذ عام 1979، وتسلم العديد من المسؤوليات في الحرس والنظام الإيراني.

ويتقلد حالياً منصب ممثل المرشد علي خامنئي في قوات الحرس الثوري بعد تعيينه من قبل مرشد النظام في مارس/آذار عام 2018.